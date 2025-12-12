Inter il caso Frattesi esplode | da eroe Scudetto a fantasma con Chivu I numeri della crisi e l’ombra della Juve

Juventusnews24.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il crescente malcontento attorno a Davide Frattesi sta scuotendo l'Inter, passando dall'essere protagonista dello scudetto a un giocatore in ombra sotto la guida di Cristian Chivu. Analizziamo i numeri e le dinamiche che stanno caratterizzando questa crisi, con un focus sull'impatto della squadra e l'ombra della Juventus.

Inter, è esploso il “casoFrattesi: da eroe Scudetto a fantasma con Cristian Chivu. I numeri della crisi e l’ombra della Juve sul centrocampista. Sembra passata un’era geologica, eppure sono trascorsi solo pochi mesi. Davide Frattesi, l’uomo della provvidenza, il incursore capace di far esplodere San Siro a tempo scaduto (ricordate Verona e Udinese nell’anno della Seconda Stella?), è diventato un caso spinoso. La stagione 20252026 si sta trasformando in un incubo sportivo per il centrocampista romano, passato dallo status di “dodicesimo uomo” decisivo a quello di esubero di lusso. benchwarmer: sorpassato da Zielinski e Su?i?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

inter il caso frattesi esplode da eroe scudetto a fantasma con chivu i numeri della crisi e l8217ombra della juve

© Juventusnews24.com - Inter, il “caso” Frattesi esplode: da eroe Scudetto a fantasma con Chivu. I numeri della crisi e l’ombra della Juve

inter caso frattesi esplodeColpo di scena Inter, Frattesi vola da Conte: Marotta ha già il sostituto - Un vero e proprio colpo di scena sarebbe emerso nelle ultime ore: con Frattesi al Napoli di Conte, l'Inter vira già sul sostituto ... Riporta calciomagazine.net

inter caso frattesi esplodeLa richiesta di Frattesi cambia il mercato dell’Inter: ecco chi al suo posto - Frattesi e la richiesta all'Inter che cambia il calciomercato di gennaio dei nerazzurri. Si legge su calciomercato.it

Frattesi’s celebration #intermilan #frattesi

Video Frattesi’s celebration #intermilan #frattesi