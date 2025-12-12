Inter il caso Frattesi esplode | da eroe Scudetto a fantasma con Chivu I numeri della crisi e l’ombra della Juve

Il crescente malcontento attorno a Davide Frattesi sta scuotendo l'Inter, passando dall'essere protagonista dello scudetto a un giocatore in ombra sotto la guida di Cristian Chivu. Analizziamo i numeri e le dinamiche che stanno caratterizzando questa crisi, con un focus sull'impatto della squadra e l'ombra della Juventus.

Inter, è esploso il “caso” Frattesi: da eroe Scudetto a fantasma con Cristian Chivu. I numeri della crisi e l’ombra della Juve sul centrocampista. Sembra passata un’era geologica, eppure sono trascorsi solo pochi mesi. Davide Frattesi, l’uomo della provvidenza, il incursore capace di far esplodere San Siro a tempo scaduto (ricordate Verona e Udinese nell’anno della Seconda Stella?), è diventato un caso spinoso. La stagione 20252026 si sta trasformando in un incubo sportivo per il centrocampista romano, passato dallo status di “dodicesimo uomo” decisivo a quello di esubero di lusso. benchwarmer: sorpassato da Zielinski e Su?i?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter, il “caso” Frattesi esplode: da eroe Scudetto a fantasma con Chivu. I numeri della crisi e l’ombra della Juve

Marotta: "Percorso Inter molto virtuoso e modello societario vincente. Abbiamo avuto il coraggio di puntare su un tecnico giovane. Scontri diretti? Giocato alla pari con tutti, perso per episodi. Rinnovi? Nessun caso particolare, affronteremo tutto con calma gratif Vai su X

Domani Acerbi e Calhanoglu si sottoporranno agli esami strumentali del caso Risentimento per il difensore, contrattura per il turco: salteranno sicuramente Genoa-Inter ? Secondo Andrea Paventi di Sky Sport è in dubbio la loro presenza per la Supercopp - facebook.com Vai su Facebook

Colpo di scena Inter, Frattesi vola da Conte: Marotta ha già il sostituto - Un vero e proprio colpo di scena sarebbe emerso nelle ultime ore: con Frattesi al Napoli di Conte, l'Inter vira già sul sostituto ... Riporta calciomagazine.net

La richiesta di Frattesi cambia il mercato dell’Inter: ecco chi al suo posto - Frattesi e la richiesta all'Inter che cambia il calciomercato di gennaio dei nerazzurri. Si legge su calciomercato.it

Frattesi’s celebration #intermilan #frattesi

Video Frattesi’s celebration #intermilan #frattesi Video Frattesi’s celebration #intermilan #frattesi