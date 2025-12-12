Inter Frattesi torna in bilico | la Juventus fa sul serio

Dopo la sconfitta contro il Liverpool, l’Inter si concentra sul futuro, con particolare attenzione alla situazione di Davide Frattesi. La Juventus intensifica i propri sforzi per portarlo in bianconero, alimentando i dubbi sul suo futuro nerazzurro. La trattativa si fa sempre più calda, mentre i nerazzurri devono trovare nuove energie per rilanciare la squadra.

Archiviata la sconfitta per 1-0 con il Liverpool, per l’Inter è tempo di ripartire resettando da zero. L’obiettivo è quello di ritrovare sin da subito la via del successo, tenendo il passo delle prime della classe. I nerazzurri vogliono uscire indenni dalla trasferta al Ferraris con il Genoa, in programma domenica 14 dicembre alle ore 18:00 per la 15esima giornata di Serie A. Al tempo stesso, però, per la dirigenza è fondamentale iniziare a pianificare la prossima sessione invernale di calciomercato. Il direttore sportivo Piero Ausilio vuole aggiungere elementi importanti allo scacchiere meneghino, cedendo quei calciatori che non rientrano nei piani di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Forzainter.eu