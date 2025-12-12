Inter Frattesi più il tesoretto | doppio colpo a gennaio in Serie A

L'Inter si prepara a sorprendere nel mercato di gennaio, con il direttore sportivo Ausilio che aveva escluso operazioni e il presidente Marotta che invece apre alle opportunità. Tra i possibili acquisti spiccano Frattesi e altri profili di rilievo, mentre i nerazzurri si preparano a rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

Marotta ‘smentisce’ Ausilio: nerazzurri protagonisti nella sessione invernale di calciomercato. Ecco tutti i nomi in ballo All’ Inter pochi giorni si è passati dalle dichiarazioni del Ds Piero Ausilio che aveva escluso operazioni di mercato a gennaio a quelle del presidente Beppe Marotta secondo cui si “guarderà con molta attenzione alle opportunità sul mercato”. I nerazzurri vantano un tesoretto da 20-25 milioni di euro risparmiati la scorsa estate, cui potrebbero aggiungersene altri 30-35 in caso di cessione di Davide Frattesi. Davide Frattesi (foto Ansa) – Calciomercato.it Il centrocampista romano è sceso nelle gerarchie di Chivu non solo dietro ai tre titolari, ma anche dopo i panchinari Zielinski e Sucic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, Frattesi più il tesoretto: doppio colpo a gennaio in Serie A

Inter e il nodo Bisseck, ma il tesoretto può sbloccare Leoni - Ovviamente sul fronte di un possibile assalto a Pavard o Bisseck, l'Inter non vuole farsi trovare impreparata e ha già individuato il profilo valido, ossia De Winter, convincente come nuovo braccetto

