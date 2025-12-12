Inter c’è un dato allarmante | solo 4 squadre hanno fatto peggio

L'Inter, sotto la guida di Christian Chivu, sta attraversando una stagione complessa, evidenziata da un dato preoccupante: solo quattro squadre hanno fatto peggio nei risultati. La squadra affronta numerose sfide e cerca di migliorare le proprie prestazioni, soprattutto nei momenti più cruciali delle partite, per risalire la classifica e ritrovare fiducia.

Inter. L’ Inter, guidata da Christian Chivu, sta affrontando una stagione ricca di sfide, con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni nei momenti decisivi delle partite. Negli ultimi anni, la squadra ha mostrato una certa vulnerabilità difensiva nei minuti finali, una criticità che potrebbe compromettere il cammino verso traguardi importanti come la lotta per lo scudetto. I numeri evidenziano come la criticità dei minuti finali rappresenti un problema concreto per l’ Inter. Nel 2025, la squadra ha subito 20 gol a partire dal 75° minuto, pari al 30% delle reti totali incassate. In questa stagione, finora, sono stati 4 i gol subiti su 13 complessivi in questo intervallo di tempo. Ilnerazzurro.it Lazio - Inter, l'Olimpico si prepara ad una grande serata: il dato sui biglietti venduti L'euforia intorno alla Lazio è alle stelle. La vittoria in Coppa Italia contro il Napoli, che ha di fatto regalato il pass per i quarti di finale, è stata solo l'antipasto di quella che sarebb - facebook.com Facebook Io non avrei dato il rigore contro l’Inter. Ma va detto che Bastoni fa una cosa assolutamente inutile e assurda. Se poi sia il varista che l’arbitro in campo optano per il rigore, significa che Bastoni, comunque, in quella situazione avrebbe fatto bene a tenere le ma X.com Un’Inter non sul pezzo: a Madrid quarto gol preso nel finale. Ma il dato allarmante resta un altro - A Madrid l’Inter ha incassato la quinta sconfitta stagionale, la seconda consecutiva dopo il derby e la prima in Champions. calciomercato.it

Ufficiale : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore dell’ Inter

Video Ufficiale : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore dell’ Inter Video Ufficiale : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore dell’ Inter