Inter Acerbi ai box | Ausilio in pressing su Gila

L'Inter si prepara a un fine settimana cruciale, con la condizione di Acerbi in dubbio e le strategie di mercato in fermento. Mentre le lancette corrono, i nerazzurri lavorano per ottimizzare le risorse e affrontare al meglio le sfide in vista, con l'attenzione rivolta anche alle possibili mosse sul mercato.

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter sta per cominciare un altro fine settimana di fondamentale importanza. Reduci dalla sconfitta per 1-0 con il Liverpool, i nerazzurri vogliono rialzare da subito la testa, dimostrando di avere carattere e di poter tenere il passo delle prime della classe. La prossima gara è quella con il Genoa, in programma domenica 14 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris. Al tempo stesso, però, per la dirigenza è tempo di riflettere sulla prossima sessione invernale di calciomercato, in cui diventa determinante puntellare una rosa di per sé ben fornita. 🔗 Leggi su Forzainter.eu