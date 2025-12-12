Intelligenza artificiale in UE una impresa su 5 la usa Danimarca al 42% Italia al 19 I dati Eurostat
Secondo i dati Eurostat, nel 2025 il 20% delle imprese con almeno dieci dipendenti nell'Unione Europea utilizza l'intelligenza artificiale. La diffusione varia tra i paesi, con la Danimarca al 42% e l'Italia al 19%, evidenziando differenze nell'adozione di queste tecnologie innovative nel contesto europeo.
Nel 2025, un'impresa su cinque nell'Unione europea (20%) con almeno dieci dipendenti utilizza tecnologie di intelligenza artificiale per le proprie attività. Il dato segna un aumento significativo rispetto al 2024, con una crescita di 6,5 punti percentuali, rispetto al 13,5% registrato l’anno precedente. Il confronto con gli anni precedenti evidenzia una tendenza consolidata: dal 7,7% del 2021 e l’8,1% del 2023, l’adozione dell’AI da parte delle imprese sta diventando una pratica sempre più diffusa nel panorama produttivo europeo. L'articolo Intelligenza artificiale, in UE una impresa su 5 la usa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
