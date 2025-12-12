installazioni artistiche giochi di luce e musica incanto a villa litta

A Villa Litta di Lainate prende vita un suggestivo spettacolo di installazioni artistiche, giochi di luce e musica, che trasforma il sito in un luogo magico e innovativo. Fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 17 alle 21, le tecnologie all’avanguardia creano un’atmosfera coinvolgente, offrendo un’esperienza visiva e sensoriale unica nel suo genere.

Installazioni artistiche, giochi di luce e musica, realizzati con tecnologie all'avanguardia illuminano Villa Litta di Lainate sino al 6 gennaio, tutti i giorni, dalle 17 alle 21. Per la prima volta per le festività natalizie la villa, con Incanto di Luce, accompagna il pubblico in un racconto luminoso dove le luci sono state realizzate per valorizzare ogni scorcio del parco e ogni dettaglio architettonico. Il format è ideato da Be.it Events e promosso dal Comune di Lainate e dall'Associazione Amici di Villa Litta. Sei installazioni di light art si sviluppano lungo il percorso, la lunga Carpinata della Villa, un doppio filare di carpini con i rami intrecciati e potati a volta, si veste di effetti luminosi spettacolari, guidando il pubblico in un percorso incantato.