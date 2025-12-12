Insigne incontrerà i piccoli dell' ospedale Santobono
Il calciatore Lorenzo Insigne sarà ospite il 16 dicembre dell’Aorn Santobono Pausilipon di Napoli per incontrare i piccoli pazienti ricoverati e sostenere la quinta edizione dell’iniziativa solidale "Natale al Santobono - Un libro per un sorriso", promossa da Artis Suavitas Aps in collaborazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
