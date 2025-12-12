InsideOsint – Usa l’Osint per geolocalizzare un top 10 ricercato internazionale e fornire le prove all’Interpol

InsideOsint mostra come l'uso strategico dell'OSINT possa geolocalizzare un ricercato internazionale top 10, fornendo prove concrete all’Interpol. Con un approccio metodico ed esperto, le indagini digitali possono rivelare dettagli fondamentali, dimostrando l’importanza di strumenti e tecniche avanzate nel settore investigativo.

Nel mondo delle indagini digitali capita più spesso di quanto si pensi: un’attività di training, se affrontata con metodo ed esperienza, può portare molto più lontano di quanto previsto. È quello che è successo a Valerii Gribovski, Risk Intelligence and Due Diligence consultant, durante una maratona OSINT organizzata da OSINT Industries. Il task finale ruota attorno a un nome presente nella lista delle Red Notice di INTERPOL: individui ricercati a livello internazionale per reati gravi. L’obiettivo ufficiale è didattico, dimostrare la capacità di raccogliere informazioni pubbliche su un soggetto noto. 🔗 Leggi su It.insideover.com