insegna storica a cento il negozio fiocchi aperto da 75 anni

Da oltre 75 anni, il negozio Fiocchi rappresenta un punto di riferimento nel centro storico di Cento, Ferrara. Fondato nel 1948, ha attraversato decenni di trasformazioni urbane e sociali, continuando a mantenere vivo il suo ruolo nel cuore della comunità locale.

Cento (Ferrara), 12 dicembre 2025 - Il centro storico di Cento, nel corso dei decenni, è cambiato parecchio. Ma c’è un’attività che, nonostante questi mutamenti, è rimasta un caposaldo del commercio centese, di cui è un’istituzione da settantacinque anni, suonati quest’anno. Si tratta di Walter Fiocchi Abbigliamento, attività aperta nel 1950 da Walter Fiocchi, e ora gestita, in piena Piazza Guercino, dal figlio Davide e dalla nipote Lucia, che proseguono con passione la tradizione di famiglia. "L’attività nasce nel 1950”. “L’attività – racconta Davide – nasce nel 1950, quando mio padre si dissociò dall’impresa tessile per cui lavorava per aprire un negozio con tessuti e alcune confezioni, ovvero capispalla già realizzati, davanti alla Chiesa di San Pietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

