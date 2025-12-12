Inizia la stagione della velocità | Sofia Goggia a St Moritz alla caccia di punti e vittorie

La stagione di sci alpino di Sofia Goggia prende il via a St. Moritz, dove la campionessa italiana punta a conquistare punti e vittorie nelle gare di velocità femminile. Dopo mesi di allenamenti e prove, l’appuntamento sul ghiaccio segna l’inizio ufficiale della stagione competitiva, promettendo emozioni e sfide importanti per la sciatrice di punta.

Dopo tanti allenamenti, prove e primi Giganti per avviare la stagione, l'inverno di Sofia Goggia entra finalmente nel vivo con l'inizio delle gare di velocità femminile della Coppa del mondo di sci alpino, nel weekend lungo di St. Moritz, iniziato già mercoledì e che durerà fino domenica. In programma ci sono due discese libere, venerdì 12 alle 10:15 e sabato 13 alle 10:45, poi un Super G domenica 14 dicembre sempre alle 10:45. Come detto, però, sulla neve della località svizzera sono già iniziate le prove cronometrate: mercoledì la 33enne bergamasca ha fatto registrare il terzo posto assoluto, 71 centesimi dietro l'eterna Lindsey Vonn, posizione confermata anche giovedì dietro alla svizzera Johana Hählen e ad Ester Ledecka.