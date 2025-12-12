Infortunio sul lavoro in una casa Artigiano cambia il neon e cade Ricoverato con un trauma cranico

Un artigiano impegnato nella sostituzione di un neon in una casa è rimasto vittima di un incidente, cadendo dal trabattello e riportando un trauma cranico. L'intervento, inizialmente considerato di routine, si è trasformato in un episodio che ha richiesto il ricovero ospedaliero, evidenziando i rischi connessi a lavori apparentemente semplici.

Stava effettuando un intervento all’apparenza semplice, ma è caduto dal trabattello e ha riportato un trauma cranico che lo ha fatto finire in ospedale. L’operaio, 63enne di San Colombano al Lambro, mercoledì pomeriggio stava lavorando alla sostituzione di un neon all’esterno di un’abitazione a Pieve Porto Morone, appena al di là del confine con la provincia di Pavia, in località Cà Celestina. Per effettuare l’operazione in sicurezza, peraltro, non stava neppure utilizzando una semplice scala, ma un più stabile trabattello, a dimostrazione delle precauzioni prese per la sua stessa incolumità, ma che evidentemente non sono state sufficienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Infortunio sul lavoro in una casa. Artigiano cambia il neon e cade. Ricoverato con un trauma cranico

