L'infortunio di Paul Pogba, ex Juventus, desta preoccupazioni nel Monaco in vista delle imminenti partite di campionato. Il tecnico del club ha fornito aggiornamenti sulla situazione fisica del giocatore, chiarendo i dettagli e le possibili ripercussioni per la rosa. Ecco le ultime notizie sul guaio muscolare che potrebbe influenzare il percorso del centrocampista.

Infortunio Pogba, problemi in vista per l’ex Juve? Il tecnico del Monaco mette in chiaro la situazione: le ultimissime notizie L’infortunio di Paul Pogba aveva destato preoccupazione nell’ambiente del Monaco, soprattutto in vista delle prossime sfide di campionato. A chiarire la situazione ci ha pensato l’allenatore Sébastien Pocognoli, intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico ha . Calcionews24.com

Infortunio Pogba, altro guaio fisico in vista? Il tecnico del Monaco chiarisce la situazione dell’ex Juve: le ultimissime - Il tecnico del Monaco mette in chiaro la situazione: le ultimissime notizie L’infortunio di Paul Pogba aveva destato preoccupazione nell’ambiente del ... calcionews24.com

Monaco, slitta ancora il rientro di Pogba: altro infortunio per il francese - Niente da fare per il rientro in campo di Paul Pogba: il francese è ancora fermo ai box con il Monaco per un altro infortunio Non c’è pace per Paul Pogba, alle prese con un altro infortunio. gianlucadimarzio.com

Faremo storia. " Così Paul Pogba ha presentato la sua nuova avventura fuori dal calcio, pronto a far conoscere le corse dei cammelli anche oltre i confini degli Emirati Arabi. L’ex centrocampista della Juventus, oggi al Monaco, è diventato socio e volto dell’Al - facebook.com facebook