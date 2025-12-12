Infortunio Dumfries le ultime notizie E Chivu ha già fatto la difesa per Genova

Le ultime notizie sull'infortunio di Dumfries e le scelte di Chivu per la partita di domenica a Genova.

Inter News 24 Infortunio Dumfries, arrivano delle importanti novità. E intanto mister Chivu ha già fatto la difesa per la sfida in programma domenica a Genova. L’Inter si prepara alla trasferta di Marassi contro il Genoa in una situazione di vera e propria emergenza infortuni, che costringe l’allenatore Cristian Chivu a ridisegnare l’assetto difensivo e a gestire la coperta corta sulle fasce. Le maggiori preoccupazioni per i nerazzurri riguardano la difesa e l’esterno destro. Il rebus sulla corsia e l’incognita Dumfries. Il problema sulla corsia destra assume i contorni di una questione cronica, con il rientro dell’esterno olandese Denzel Dumfries ancora avvolto nell’incertezza. Internews24.com

Infortunio Dumfries, rientro posticipato? Inter e Chivu in ansia - Le condizioni di Denzel Dumfries continuano a destare preoccupazione in casa Inter: il laterale olandese ... fantamaster.it

Inter, l’infortunio di Dumfries è un mistero: cosa sta succedendo all’olandese - Arrivano novità importanti in casa Inter sul caso Denzel Dumfries: attenzione a quando può rientrare l'olandese ... spaziointer.it

L'infortunio di Dumfries è un caso per l'Inter! Buone notizie, invece, per Calhanoglu e Darmian - facebook.com facebook

GdS - #Dumfries, doppio rebus tra infortunio e futuro: tempi più lunghi. E il cambio di agente apre nuovi scenari x.com