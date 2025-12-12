Infortunio Calhanoglu Chivu sorride | miglioramenti evidenti! È probabile ipotizzare un suo rientro per quel match

L'infortunio di Calhanoglu sta suscitando ottimismo tra i tifosi, grazie ai segnali di miglioramento evidenti. Chivu si mostra rassicurante, lasciando sperare in un suo rientro possibile per la prossima partita. Ecco gli aggiornamenti sul progresso del centrocampista turco e le prospettive per il suo ritorno in campo.

Inter News 24 : il punto sul turco. Dopo la notte amara di Champions League contro il Liverpool, in casa Inter si tirano le somme sui danni collaterali lasciati dalla sfida di San Siro. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport traccia un quadro chiaroscuro dell’infermeria nerazzurra: se per un titolarissimo c’è rassegnazione, per l’altro filtra un decisivo ottimismo che fa sorridere il tecnico Cristian Chivu. I due calciatori si sono fermati nella stessa partita, ma i tempi di recupero si prospettano radicalmente diversi, delineando scenari opposti per le prossime settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Calhanoglu, Chivu sorride: miglioramenti evidenti! È probabile ipotizzare un suo rientro per quel match

#Calhanoglu salta #Genoa-#Inter ma potrebbe tornare disponibile per la #SupercoppaItaliana. L’infortunio contro il #Liverpool sembra essere meno grave del previsto. Verrà valutato giorno per giorno. Preghiamo. #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Niente esami per #Calhanoglu dopo l'infortunio in Inter-Liverpool: salta il Genoa ma spera per la Supercoppa ? Vai su X

Infortunio Calhanoglu, speranza per l’Inter: l’esito dei controlli - Buone notizie per l'Inter riguardo le condizioni di Calhanoglu. Secondo fantamaster.it

Allarme Inter, infortunio per Calhanoglu e Acerbi: chi recupera per la Supercoppa e come cambiano le quote - Calhanoglu e Acerbi sono usciti per infortunio contro il Liverpool: le loro condizioni in vista della Supercoppa italiana ... Si legge su assopoker.com

Derby d'Italia PAZZESCO, decide ADZIC al 91': Juventus-Inter 4-3 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Video Derby d'Italia PAZZESCO, decide ADZIC al 91': Juventus-Inter 4-3 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Video Derby d'Italia PAZZESCO, decide ADZIC al 91': Juventus-Inter 4-3 | Serie A Enilive | DAZN Highlights