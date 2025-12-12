Infortunio Acerbi altro che inizio 2026 | il rientro del difensore può slittare ancora più avanti! Il motivo

L'infortunio di Acerbi potrebbe prolungare i tempi di recupero ben oltre l'inizio del 2026. Secondo le ultime indiscrezioni, le tempistiche di ritorno del difensore si stanno complicando, con possibili ritardi più lunghi del previsto. Lo staff medico e le sensazioni condivise suggeriscono un percorso di recupero più complesso e incerto.

Inter News 24 e le sensazioni dello staff. Le notizie che filtrano dall’infermeria di Appiano Gentile sono tutt’altro che rassicuranti e il quadro clinico di Francesco Acerbi rischia di complicarsi ulteriormente rispetto alle prime previsioni. Il rientro del difensore centrale dell’ Inter, costretto allo stop durante la sfida di Champions League contro il Liverpool, potrebbe slittare ben oltre le aspettative iniziali. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il veterano della retroguardia hanno emesso un verdetto chiaro: lesione al bicipite femorale della coscia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Acerbi, altro che inizio 2026: il rientro del difensore può slittare ancora più avanti! Il motivo

Secondo Tuttosport Vedremo se è vero. Ausilio ha a disposizione una somma tra i 20-24 milioni per il mercato di gennaio e la Lazio deve vendere... L’Inter compra: c’è Gila per Chivu. L’infortunio di Acerbi e l’eclissi di De Vrij impongono scelte forti per la dife - facebook.com Vai su Facebook

Inter, quali partite salta Acerbi (tra Supercoppa e Serie A) per infortunio #SkySport #SkySerieA Vai su X

Inter, infortunio Acerbi: allarme in difesa per Chivu e situazione da monitorare verso Bergamo - L’Inter deve fare i conti con un nuovo problema in difesa: Francesco Acerbi è costretto allo stop dopo l’infortunio accusato durante la partita di Champions League contro il Liverpool. Lo riporta milanosportiva.com

Infortuni Acerbi e Calhanoglu: le condizioni dei giocatori dell'Inter - Uscito infortunato dal match contro il Liverpool, Francesco Acerbi si è sottoposto a esami strumentali: risentimento muscolare al bicipite femorale destro. Si legge su sport.sky.it

If you're happy and you know it, just dance #MADEIT #CoppaItaliaFrecciarossa #IMInter #Shorts

Video If you're happy and you know it, just dance #MADEIT #CoppaItaliaFrecciarossa #IMInter #Shorts Video If you're happy and you know it, just dance #MADEIT #CoppaItaliaFrecciarossa #IMInter #Shorts