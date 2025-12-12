Infortunio Acerbi altro che inizio 2026 | il rientro del difensore può slittare ancora più avanti! Il motivo

L'infortunio di Acerbi potrebbe prolungare i tempi di recupero ben oltre l'inizio del 2026. Secondo le ultime indiscrezioni, le tempistiche di ritorno del difensore si stanno complicando, con possibili ritardi più lunghi del previsto. Lo staff medico e le sensazioni condivise suggeriscono un percorso di recupero più complesso e incerto.

Inter News 24 e le sensazioni dello staff. Le notizie che filtrano dall’infermeria di Appiano Gentile sono tutt’altro che rassicuranti e il quadro clinico di Francesco Acerbi rischia di complicarsi ulteriormente rispetto alle prime previsioni. Il rientro del difensore centrale dell’ Inter, costretto allo stop durante la sfida di Champions League contro il Liverpool, potrebbe slittare ben oltre le aspettative iniziali. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il veterano della retroguardia hanno emesso un verdetto chiaro: lesione al bicipite femorale della coscia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com

