Infortunati Inter notizie positive per Calhanoglu e Darmian | il vero caso clinico è quello di Dumfries! Ecco perché

L'infortunio di Dumfries rappresenta il caso più complesso tra i giocatori interisti, mentre Calhanoglu e Darmian mostrano segnali di recupero positivi. La situazione degli infortunati dell'Inter è aggiornata dal quartier generale di Appiano Gentile, offrendo un quadro dettagliato sulle condizioni dei giocatori e sui tempi di recupero previsti.

Inter News 24 Infortunati Inter, notizie positive per Calhanoglu e Darmian: il vero caso clinico è quello di Dumfries! Il punto da Appiano Gentile. Il giorno dopo le fatiche europee e in vista dei prossimi impegni di campionato, il focus in casa Inter si sposta inevitabilmente sulla situazione medica. L’infermeria di Appiano Gentile, mai così affollata in questa stagione, presenta situazioni diametralmente opposte che costringono il tecnico Cristian Chivu a calcoli complessi. L’analisi odierna di Tuttosport traccia una linea netta di demarcazione tra chi può sperare di salire sull’aereo per l’Arabia Saudita e chi, invece, dovrà rassegnarsi a guardare i compagni dalla tv, forse fino al nuovo anno. Internews24.com