influenza k sintomi e diffusione del virus che sta mettendo ko

L'influenza K sta causando preoccupazione a livello globale, con un rapido aumento dei casi dall'agosto 2025 secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Questo virus, meno noto rispetto ad altre influenze, presenta sintomi specifici e una diffusione che sta mettendo sotto pressione i sistemi sanitari di diversi paesi.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il virus K è in “rapido aumento” dall’agosto 2025. L'Oms ha chiarito che i dati disponibili non indicano un aumento della gravità della malattia. Ildifforme.it

Mentre entra nel vivo la stagione influenzale anche in Italia, l'attenzione degli epidemiologi è rivolta al ceppo A/H3N2 e, in particolare, a una sua variante chiamata K.

Un nuovo ceppo di influenza potrebbe portare a un aumento di casi in Italia.

