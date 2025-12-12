Influenza K aumentano i casi anche in Italia | come si riconosce e dove si sta diffondendo

In Italia si registra un aumento dei casi di Influenza K, un sottotipo del virus A/H3N2. Questo nuovo ceppo sta suscitando preoccupazioni per una possibile diffusione più ampia nei prossimi mesi. Ecco come riconoscerlo e quali sono le aree maggiormente interessate dalla sua diffusione.

C’è un nuovo ceppo di influenza di cui si tema un aumento di casi in Italia nei prossimi mesi. Si tratta di un sottotipo del virus AH3N2, comunemente noto come K. «Le stagioni influenzali variano un po’ ogni anno nella loro insorgenza, intensità, gravità e durata. Molti fattori contribuiscono a questa variabilità: temperatura, precipitazioni, umidità, sottotipi di virus circolanti, immunità della popolazione, anche i viaggi nazionali e internazionali»», si legge nell’analisi pubblicata su Eurosurveillance, la rivista dello European Centre for Disease Prevention and Control. Come cambia la stagione influenzale. Open.online Influenza K in Italia, Bassetti: «Più contagiosa, i sintomi durano anche 9 giorni». Perché la protezione del vaccino è ridotta e chi è a rischio - Un nuovo ceppo di influenza potrebbe portare a un aumento di casi in Italia. ilmessaggero.it Influenza K in Italia, Pregliasco: «Più casi gravi». Bassetti: «Sintomi durano anche 9 giorni». Chi è a rischio - Un nuovo ceppo di influenza potrebbe portare a un aumento di casi in Italia. ilmattino.it Aumentano i numeri dell’influenza in Italia: 700 mila questa settimana le persone a letto con febbre e raffreddore, i bambini sono i più colpiti. Ed il peggio deve ancora arrivare. La stagione influenzale in Italia non dà tregua e nella settimana tra 1 e 7 dicembre - facebook.com facebook Influenza, casi in aumento a Roma e nel Lazio: i numeri e le fasce di età più colpite ift.tt/4cjGs3r x.com

CONOCE MÁS SOBRE LA INFLUENZA Y SUS SÍNTOMAS

Video CONOCE MÁS SOBRE LA INFLUENZA Y SUS SÍNTOMAS Video CONOCE MÁS SOBRE LA INFLUENZA Y SUS SÍNTOMAS