Influenza aumentano le infezioni respiratorie | 695mila casi in 7 giorni

In Italia, la diffusione di influenza e virus respiratori sta rapidamente aumentando, con 695.000 nuovi casi registrati in soli sette giorni. La crescita dei contagi evidenzia un incremento significativo delle infezioni respiratorie sul territorio, richiedendo attenzione e misure di prevenzione per contenere la diffusione e tutelare la salute pubblica.

(Adnkronos) – Si intensifica in Italia la circolazione dell’influenza e degli altri virus respiratori. Nella settimana dall’1 al 7 dicembre, segnala il rapporto della sorveglianza RespiVirNet, pubblicato oggi dall’Istituto superiore di sanità (Iss), “l’incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità è stata pari a 12,4 casi per 1.000 assistiti (rispetto ai 10,2 nel bollettino . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Influenza, aumentano le infezioni respiratorie: 695mila casi in 7 giorni

In inverno aumentano influenza, tosse e mal di gola. Proteggi orecchie, naso e gola con una , ideale per valutare correttamente i sintomi della stagione, e con il , utile in c - facebook.com Vai su Facebook

Influenza, casi in aumento a Roma e nel Lazio: i numeri e le fasce di età più colpite ift.tt/4cjGs3r Vai su X

Influenza e infezioni respiratorie - L’ influenza è causata dai virus influenzali, principalmente i ceppi A e B, e colpisce in modo acuto le vie respiratorie. Riporta microbiologiaitalia.it

Influenza, aumentano i casi in Italia di infezioni respiratorie acute. Le fasce più colpite - Incidenza delle infezioni respiratorie in aumento in Italia: i dati aggiornati della settimana 48 regione per regione, con picchi in Sardegna ... Si legge su quifinanza.it

La Sindrome Influenzale e le Complicazioni Respiratorie

Video La Sindrome Influenzale e le Complicazioni Respiratorie Video La Sindrome Influenzale e le Complicazioni Respiratorie