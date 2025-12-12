Infiorescenze di cannabis in vendita denunciato il titolare di un negozio in città

La Polizia di Stato di Piacenza ha denunciato il titolare di un negozio cittadino per aver venduto infiorescenze di cannabis, in violazione delle normative vigenti. L'operazione si inserisce in un'azione di controllo contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

