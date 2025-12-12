Infiorescenze di cannabis in vendita denunciato il titolare di un negozio in città
La Polizia di Stato di Piacenza ha denunciato il titolare di un negozio cittadino per aver venduto infiorescenze di cannabis, in violazione delle normative vigenti. L'operazione si inserisce in un'azione di controllo contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.
Battipaglia: denunciato titolare di un Canapa Shop - Continuano i controllo avviati a seguito dell'introduzione del nuovo "pacchetto sicurezza" emanato dal Governo
Battipaglia, gestore di canapa shop denunciato dalla polizia - Ieri la Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia ha denunciato in stato di libertà un commerciante del luogo, titolare di un canapa shop. Alla fine si sono dovuti arrendere. La cannabis light torna legale. E lo fa attraverso un emendamento infilato da Fratelli d'Italia nella legge di bilancio, che autorizza la vendita delle infiorescenze fino allo 0,5% di THC. Proprio quella soglia che la destra aveva tr L'emendamento del senatore Matteo Gelmetti alla manovra propone di estendere la legge sulla canapa del 2016 anche alle "infiorescenze fresche" con Thc non superiore allo 0,5%. Solo qualche mese fa il divieto totale con il decreto Sicurezza
