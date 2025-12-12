infermieristica 83 nuovi laureati i nomi degli studenti

Il 12 dicembre 2025 si sono laureati 83 nuovi infermieri al termine del percorso triennale organizzato dall'Università di Pisa, svolto presso i poli di Massa, Lucca e Pontedera. Un traguardo importante che segna l’ingresso di giovani professionisti nel settore sanitario, pronti a contribuire alla comunità con competenza e dedizione.

Pisa, 12 dicembre 2025 – Sono 83 i nuovi laureati in Infermieristica che hanno frequentato il percorso formativo triennale organizzato dall' Università di Pisa e svoltosi nei poli didattici di Massa, Lucca e Pontedera. Questi si aggiungono ai 23 già comunicati del polo didattico di Livorno. Nelle sessioni che si sono svolte all'ospedale di Cisanello da segnalare che la votazione massima di di 110110 e Lode è stata raggiunta da ben 28 candidati: 10 a Massa, 6 a Lucca e 12 a Pontedera. I laureati a Massa. I 26 laureati del Polo di Massa (sessioni 18, 25 e 27 novembre) sotto la guida della responsabile della Direzione Didattica, Daniela Anselmo, sono: Giulia Cipollini, Paola Rossi, Sara Pieruccetti, Veronica Conti, Sofia Giannelli, Cicoira Fenna, Giulia Navalesi, Sofia Bernardini, Alice Ceccarelli, Sara Gabrielli, Stefania Mori, Giada Ricci, Viola Loseto, Rodolfo Roberto De Pietri, Enola Bresciani, Alice Chiti, Irene Mancini, Maya Moracchioli, Veronica Deste, Mireja Scardigli, Lucrezia Stiaffini, Gaia Maria Mottini, Virginia Di Pede, Mriam Simonelli, Simona Del Freo, Gian Luca Tognarelli.