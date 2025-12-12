Infermieri non adeguati e sicurezza a rischio | il caso del San Raffaele di Milano finisce in Procura

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi avvenuta nel reparto di cure intensive del San Raffaele di Milano tra il 5 e il 7 dicembre ha portato all'apertura di un'inchiesta dalla Procura di Milano. L'indagine, senza reati né indagati, si concentra sui problemi di sicurezza e sulla presenza di infermieri considerati non adeguati, a seguito delle relazioni del Nas e della Squadra Mobile.

Sul caos che si è verificato tra il 5 e il 7 dicembre scorsi nel padiglione di cure intensive del San Raffaele, la Procura di Milano ha aperto una inchiesta conoscitiva, senza titolo di reato né indagati, in seguito alla trasmissione delle relazioni da parte del Nas e della Squadra Mobile. L’indagine affidata al pm Filippini dopo i rilievi di Nas e Squadra Mobile L’indagine è stata assegnata. Feedpress.me

infermieri adeguati sicurezza rischioInfermieri “non adeguati” e sicurezza a rischio: il caso del San Raffaele di Milano finisce in Procura - Sul caos che si è verificato tra il 5 e il 7 dicembre scorsi nel padiglione di cure intensive del San Raffaele, la Procura di Milano ha aperto una inchiesta conoscitiva, senza titolo di reato né indag ... gazzettadelsud.it

infermieri non adeguati e sicurezza a rischio il caso del san raffaele di milano finisce in procura

© Feedpress.me - Infermieri “non adeguati” e sicurezza a rischio: il caso del San Raffaele di Milano finisce in Procura

Infection Control in the ICU: Managing Sepsis from Drug-Resistant Pathogens

Video Infection Control in the ICU: Managing Sepsis from Drug-Resistant Pathogens