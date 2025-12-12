indycar nasce un team di commissari indipendente per il 2026

La NTT IndyCar Series annuncia l’istituzione di un team di commissari indipendente, previsto per il 2026. Composto da tre membri, questo nuovo organismo sarà operativo durante tutte le prove della prossima stagione, che prenderà il via in primavera da St.

La NTT IndyCar Series ha comunicato l’introduzione dal 2026 di un team indipendente di commissari. Questo nuovo organismo sarà composto da tre persone e sarà attivo per tutte le prove della prossima stagione che scatterà in primavera da St. Petersburg in Florida. Due dei tre componenti del collegio sono scelti dai proprietari dei team charter, di fatto tutte le squadre presenti nella categoria ad eccezione di PREMA. Il terzo sarà completamente esterno, nominato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA). La FIA, dopo aver approvato la modifica dei punti per la superlicenza da assegnare all’IndyCar, si impegnerà in America, l’obietivo generale è quello di garantire più trasparenza dopo quanto accaduto lo scorso maggio con Roger Penske ed i suoi uomini. Oasport.it

