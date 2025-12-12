Incontri segreti dell' uomo di Zelensky con l' Fbi | Amnistia retroscena bomba

Gli incontri segreti tra Rustem Umerov, il principale negoziatore di Zelensky, e i vertici dell'Fbi sollevano interrogativi e preoccupazioni tra le cancellerie europee, creando incertezza sul percorso negoziale per la fine della guerra in Ucraina.

Una serie di incontri segreti tra Rustem Umerov, il principale negoziatore di Volodymyr Zelensky, e i vertici dell'Fbi preoccupano le cancellerie europee, per l'incertezza che gettano sul difficile negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta il Washington Post, citando fonti a conoscenza della questione. Nelle ultime settimane, ricorda il Post, Umerov si è recato a Miami tre volte per incontrare il principale inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, e discutere una proposta per porre fine al conflitto con la Russia. Ma durante la sua permanenza negli Stati Uniti, scrive il Post, Umerov ha anche tenuto incontri a porte chiuse con il direttore dell'Fbi Kash Patel e il vicedirettore Dan Bongino. Iltempo.it

La telefonata segreta tra Witkoff e l'uomo di Putin : 'Il tuo capo chiami Trump prima che incontri Zelensky' - L’agenzia Bloomberg ha pubblicato una telefonata, avvenuta il 14 ottobre, durata poco più di 5 minuti, tra Steve Witkoff, l’inviato di Donald Trump per l’Ucraina, e Yuri Ushakov, il più alto consiglie ... msn.com

