Incidente tra treno e furgone FOTO

Firenzetoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato questo pomeriggio a Rufina, in via della Sieve, quando un treno regionale e un furgone sono entrati in collisione all'attraversamento ferroviario. L'evento è avvenuto alle 18:10 e ha coinvolto i mezzi in prossimità di un passaggio a livello.

Incidente tra un treno regionale e un furgone questo pomeriggio, giovedì 11 dicembre, in via della Sieve, a Rufina, in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario, intorno alle 18:10.Un furgone è rimasto - per cause ancora da accertare - tra le sbarre del passaggio a livello e l'impatto con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Un treno ha investito un furgone a un passaggio a livello a Wola Filipowska

Video Un treno ha investito un furgone a un passaggio a livello a Wola Filipowska

Incidente ad un passaggio a livello a Rufina, treno urta un furgone - E' successo nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 11 dicembre: un treno in transito ha urtato il retro di un furgone rimasto ... Segnala 055firenze.it

incidente treno furgone fotoFurgone incastrato nel passaggio a livello: preso in pieno dal treno - Brutto incidente in via della Sieve a Rufina dove il mezzo è stato travolto dal convoglio ferroviario. Secondo msn.com