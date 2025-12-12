Incidente tra treno e furgone FOTO

Un incidente si è verificato questo pomeriggio a Rufina, in via della Sieve, quando un treno regionale e un furgone sono entrati in collisione all'attraversamento ferroviario. L'evento è avvenuto alle 18:10 e ha coinvolto i mezzi in prossimità di un passaggio a livello.

Incidente tra un treno regionale e un furgone questo pomeriggio, giovedì 11 dicembre, in via della Sieve, a Rufina, in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario, intorno alle 18:10.Un furgone è rimasto - per cause ancora da accertare - tra le sbarre del passaggio a livello e l'impatto con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

