Incidente sulla Piceno Aprutina muore il 28enne Danilo Ciarrocchi | lutto a Castel di Lama

Un grave incidente si è verificato sulla Piceno Aprutina, poco dopo mezzogiorno di venerdì 12 dicembre, causando la morte di Danilo Ciarrocchi, 28 anni. L'incidente è avvenuto tra il Battente e l’ingresso della superstrada Ascoli-Mare, nei pressi del distributore Tamoil, provocando dolore e lutto a Castel di Lama.

Il violento impatto poco dopo mezzogiorno. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 12:30 di venerdì 12 dicembre lungo la Piceno Aprutina, nel tratto compreso tra la zona del Battente e l’ingresso della superstrada Ascoli-Mare, all’altezza del distributore Tamoil. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia municipale di Ascoli, una Fiat Freemont – condotta da un uomo di 64 anni – sarebbe uscita da un’area privata proprio mentre sopraggiungeva la motocicletta Honda guidata da Danilo Ciarrocchi, 28 anni, residente a Castel di Lama. L’urto è stato estremamente violento: il giovane centauro è stato sbalzato per diversi metri, finendo nel piazzale della stazione di servizio. Notizieaudaci.it Incidente, scontro auto-moto: Danilo Ciarrocchi muore a 28 anni - La tragedia lungo la Piceno Aprutina fra il la zona del Battente e l’ingresso della superstrada Ascoli- msn.com Schianto sulla Piceno Aprutina: muore giovane motociclista dopo l’urto con un’auto - ASCOLI – Non ce l’ha fatta il giovane motociclista rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto oggi poco dopo mezzogiorno lungo la Piceno Aprutina. veratv.it CAMION AL CENTRO AGROALIMENTARE INVESTE UN 75ENNE CHE PERDE LA VITA ASCOLI. Un incidente sul lavoro si è verificato ieri 25 novembre, intorno alle 19 all’interno del Centro Agroalimentare Piceno di Porto d’Ascoli. Ha perso la vita un75enne - facebook.com facebook © Notizieaudaci.it - Incidente sulla Piceno Aprutina, muore il 28enne Danilo Ciarrocchi: lutto a Castel di Lama

Incidenti: sei vittime sulle strade abruzzesi

Video Incidenti: sei vittime sulle strade abruzzesi Video Incidenti: sei vittime sulle strade abruzzesi