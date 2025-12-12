Incidente sulla Piceno Aprutina muore il 28enne Danilo Ciarrocchi | lutto a Castel di Lama

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente si è verificato sulla Piceno Aprutina, poco dopo mezzogiorno di venerdì 12 dicembre, causando la morte di Danilo Ciarrocchi, 28 anni. L'incidente è avvenuto tra il Battente e l’ingresso della superstrada Ascoli-Mare, nei pressi del distributore Tamoil, provocando dolore e lutto a Castel di Lama.

Il violento impatto poco dopo mezzogiorno. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 12:30 di venerdì 12 dicembre lungo la Piceno Aprutina, nel tratto compreso tra la zona del Battente e l’ingresso della superstrada Ascoli-Mare, all’altezza del distributore Tamoil. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia municipale di Ascoli, una Fiat Freemont – condotta da un uomo di 64 anni – sarebbe uscita da un’area privata proprio mentre sopraggiungeva la motocicletta Honda guidata da Danilo Ciarrocchi, 28 anni, residente a Castel di Lama. L’urto è stato estremamente violento: il giovane centauro è stato sbalzato per diversi metri, finendo nel piazzale della stazione di servizio. Notizieaudaci.it

incidente piceno aprutina muoreIncidente, scontro auto-moto: Danilo Ciarrocchi muore a 28 anni - La tragedia lungo la Piceno Aprutina fra il la zona del Battente e l’ingresso della superstrada Ascoli- msn.com

incidente piceno aprutina muoreSchianto sulla Piceno Aprutina: muore giovane motociclista dopo l’urto con un’auto - ASCOLI – Non ce l’ha fatta il giovane motociclista rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto oggi poco dopo mezzogiorno lungo la Piceno Aprutina. veratv.it

incidente sulla piceno aprutina muore il 28enne danilo ciarrocchi lutto a castel di lama

© Notizieaudaci.it - Incidente sulla Piceno Aprutina, muore il 28enne Danilo Ciarrocchi: lutto a Castel di Lama

Incidenti: sei vittime sulle strade abruzzesi

Video Incidenti: sei vittime sulle strade abruzzesi