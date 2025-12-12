incidente nel sito di stoccaggio di ecoballe di giugliano morto un operaio

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel sito di stoccaggio di ecoballe di Giugliano in Campania, provocando la morte di un operaio di 63 anni. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia di Stato, la tragedia sarebbe avvenuta a causa dell’impatto con un mezzo industriale in movimento all’interno del sito.

Incidente mortale sul lavoro nel sito di stoccaggio di ecoballe di Giugliano in Campania: secondo primi accertamenti della Polizia di Stato un operaio di 63 anni sarebbe deceduto sul colpo a seguito dell'impatto con un mezzo industriale in movimento all'interno del sito. Sul posto è intervenuto personale del 118, che ha constatato il decesso dell'uomo. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione ad opera di personale del Commissariato di Giugliano-Villaricca e dell'Ispettorato del Lavoro.

