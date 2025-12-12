Incidente mortale sulla SS 18 nel salernitano | muore 77enne

Un grave incidente stradale si è verificato mercoledì 10 dicembre sulla SS 18 nel salernitano, vicino a Cuccaro Vetere. L'incidente ha causato la morte di un uomo di 77 anni, coinvolgendo un tratto della vecchia arteria che collega le località di Cuccaro Vetere e Vallo della Lucania.

