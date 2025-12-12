Incidente mortale nel Bresciano camion investe una ciclista a Ghedi | donna morta in strada

Un tragico incidente si è verificato a Ghedi, nel Bresciano, dove un camion ha investito una ciclista in via Matteotti, provocando la morte della donna. L'incidente è avvenuto nei pressi del civico 52, a breve distanza da Brescia, suscitando sconcerto nella comunità locale.

L'incidente si sarebbe verificato in via Matteotti, all'altezza del civico 52, a Ghedi, a pochi chilometri da Brescia.

