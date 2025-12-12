Incidente mortale in Slovenia | 23enne precipita con l' auto in un burrone

Un tragico incidente si è verificato ieri in Slovenia, quando un’auto guidata da un 23enne è precipitata per 20 metri in un burrone, causando la morte del giovane. L’incidente è avvenuto oltre confine e ha suscitato grande dolore nella comunità locale.

Un'auto precipita in un burrone per 20 metri e il 23enne che la guidava perde la vita. La tragedia si è consumata ieri, giovedì 11 dicembre, oltre confine. Erano le 10:30 del mattino quando, sulla strada da Monte di Capodistria verso Dragogna, il veicolo targato Lubiana è scivolato verso destra.

