Incidente | morta 34enne di San Nicandro Garganico Scontro auto-furgone nel pomeriggio

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio tra Apricena e San Nazario, coinvolgendo un'auto e un furgone. Purtroppo, l'incidente è costato la vita a una donna di 34 anni di San Nicandro Garganico. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

Il sinistro è accaduto oggi pomeriggio in un tratto di strada tra Apricena e San Nazario. Per cause da dettagliare si sono scontrati un furgone ed un'utilitaria. La 34enne alla guida dell'auto è morta sul colpo.

