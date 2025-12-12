Incidente in viale dell' Olimpo Smart si ribalta | donna trasportata a Villa Sofia in codice rosso

Questa mattina, in viale dell'Olimpo, si è verificato un grave incidente tra una Smart e una Mini Cooper. La vettura Smart si è ribaltata, causando momenti di paura e il trasporto d'urgenza di una donna in codice rosso all'ospedale Villa Sofia. L'incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i passanti e le autorità.

Momenti di paura questa mattina per un grave incidente in via dell'Olimpo. Erano passate da poco le 8 quando una Smart, guidata da una donna, ha urtato violentemente una Mini Cooper. Molto forte l'impatto tra i due mezzi tanto che l'auto che ha tamponato si è poi ribaltata. Lo scontro è avvenuto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Incidente in viale dell'Olimpo, Smart si ribalta: donna trasportata a Villa Sofia in codice rosso

#siena, incidente tra auto e moto alla rotatoria di viale Mazzini - facebook.com Vai su Facebook

09/12/2025 17:10: VIALE PALLADIO ANDREA altezza fermata Flixbus - Incidente stradale; prestare attenzione. Vai su X

Chi è piú rosa?

Video Chi è piú rosa? Video Chi è piú rosa?