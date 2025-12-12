Incidente choc | bus carico di pellegrini precipita in un burrone morti e feriti gravissimi

Un tragico incidente si è verificato quando un bus carico di pellegrini è precipitato in un burrone lungo una delle strade più impervie del sud del Paese, provocando numerose vittime e feriti gravissimi. L'incidente ha sconvolto la comunità locale, trasformando un viaggio di fede in una drammatica tragedia.

Un pullman privato carico di pellegrini è precipitato in una gola profonda lungo una delle strade più impervie del sud del Paese, trasformando un viaggio devozionale in una tragedia inattesa. L’incidente, avvenuto mentre il mezzo percorreva una via montana caratterizzata da pendii ripidi e curve pericolose, ha provocato la morte immediata di nove persone, lasciando sotto choc l’intera comunità. Numerosi passeggeri sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale. Le prime informazioni parlano di una dinamica improvvisa e devastante: il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo su un tratto particolarmente insidioso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Pompei incidente choc: due giovani a bordo di una macchina rubata sfondano un posto di blocco e si schiantano contro un'altra auto. (Da ilmattino.it) - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Firenze, ipotesi choc prima del mortale: “Fatto cadere dalla moto dopo un diverbio” Vai su X

Frontale tra un'auto e un bus carico di studenti: morto un uomo, feriti diversi giovani - Per l'automobilista non c'è stato nulla da fare, mentre alcuni ragazzi che si trovavano a bordo del pullman sono stati ... Scrive today.it

Maniago, scontro tra auto e bus: un morto e studenti feriti. Il guidatore aveva la patente sospesa - In provincia di Pordenone, lo schianto frontale tra i due mezzi alle sette del mattino. Lo riporta repubblica.it

Incidente in Valfurva, bus carico di studenti esce di strada e precipita nel torrente Frodolfo

Video Incidente in Valfurva, bus carico di studenti esce di strada e precipita nel torrente Frodolfo Video Incidente in Valfurva, bus carico di studenti esce di strada e precipita nel torrente Frodolfo