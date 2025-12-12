Incidente autonomo in moto muore a 28 anni il calciatore catanese Cristian Desi

Un tragico incidente autonomo in moto ha causato la morte di Cristian Desi, giovane attaccante catanese di 28 anni. Conosciuto nel calcio dilettantistico, Desi ha perso la vita in un incidente stradale, lasciando un vuoto nel mondo dello sport locale.

Un incidente stradale ha tolto la vita a Cristian Desi, attaccante catanese di 28 anni, noto soprattutto nel calcio dilettantistico. Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente autonomo in moto tre giorni fa in via dell’Amore, in zona Faro, a Catania ed era stato ricoverato in coma. Cataniatoday.it

Tragico schianto in moto, muore Cristian Desi: sarebbe diventato papà a breve - Il 28enne attaccante catanese aveva girato l'isola e non solo a livello dilettantistico: cordoglio del mondo sportivo siciliano ... lasicilia.it

