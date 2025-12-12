Incidente a Giugliano nel sito delle ecoballe morto operaio

Un incidente sul lavoro si è verificato a Giugliano nel sito di stoccaggio delle ecoballe, provocando il decesso di un operaio di 63 anni. L'uomo sarebbe stato investito da un mezzo di lavoro durante l'attività. La tragedia ha suscitato cordoglio e apre un dibattito sulla sicurezza nei cantieri.

