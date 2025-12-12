Inciampa sul tombino il Comune di Arezzo risarcisce 100mila euro I retroscena

Il Comune di Arezzo ha deciso di risarcire con 100mila euro una persona che, inciampando su un tombino disconnesso, ha riportato gravi ferite e invalidità. L'episodio ha sollevato discussioni sulla sicurezza urbana e sulla responsabilità delle amministrazioni locali nella manutenzione delle infrastrutture cittadine.

