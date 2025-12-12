Inciampa cade e il Comune di Arezzo risarcisce 100mila euro I retroscena

Un incidente grave avvenuto a Arezzo ha portato il Comune a risarcire 100mila euro a una donna rimasta ferita dopo essere inciampata su un tombino disconnesso. L’episodio, che ha causato fratture e invalidità, ha sollevato questioni sulla sicurezza pubblica e sulla responsabilità amministrativa. Ecco i retroscena di un caso che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

È inciampata su un tombino disconnesso cadendo violentemente a terra. Un incidente grave, che ha causato fratture e una situazione di invalidità. Oggi, a tre anni di distanza e dopo una lunga causa civile, per una signora aretina è arrivato il verdetto del tribunale di Arezzo: una vera e propria. Arezzonotizie.it

