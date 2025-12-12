Incendio nel fermano uomo trovato morto in casa con una ferita alla testa | giallo sulle cause

Un incendio scoppiato nella notte a Montegiorgio ha portato alla scoperta del corpo senza vita di Giuseppe Ricci, 56 anni, in cucina. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire, mentre i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e avviato le indagini per accertare i dettagli di quanto accaduto.

Incendio nella notte a Montegiorgio: spento il rogo in un’abitazione, i vigili del fuoco trovano morto in cucina il 56enne Giuseppe Ricci. Indagini in corso. Fanpage.it

