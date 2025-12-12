Inaugurata la mostra dedicata al genio di Francesco Mochi
È stata inaugurata al PalabancaEventi la mostra «Piacenza e i suoi cavalli», dedicata al celebre scultore Francesco Mochi. L'evento è stato presentato dal curatore Antonio Iommelli, che ha accolto gli ospiti con un invito a entrare nella
«Benvenuti nella camera delle meraviglie». È con questa frase che il curatore scientifico Antonio Iommelli ha accolto gli invitati al PalabancaEventi che hanno potuto ammirare in anteprima, dopo il taglio del nastro, la mostra "Piacenza e i suoi cavalli", inaugurata alla presenza delle autorità
