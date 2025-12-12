Inaugurata la mostra dedicata al genio di Francesco Mochi

È stata inaugurata al PalabancaEventi la mostra «Piacenza e i suoi cavalli», dedicata al celebre scultore Francesco Mochi. L'evento è stato presentato dal curatore Antonio Iommelli, che ha accolto gli ospiti con un invito a entrare nella

«Benvenuti nella camera delle meraviglie». È con questa frase che il curatore scientifico Antonio Iommelli ha accolto gli invitati al PalabancaEventi che hanno potuto ammirare in anteprima, dopo il taglio del nastro, la mostra “Piacenza e i suoi cavalli”, inaugurata alla presenza delle autorità e. Ilpiacenza.it Inaugurata la mostra dedicata al genio di Francesco Mochi - Cerimonia in due momenti: nel loggiato di Palazzo Gotico e al PalabancaEventi sede della rassegna che apre il 13 dicembre e durerà fino a domenica 18 gennaio ... ilpiacenza.it

Inaugurata la mostra dedicata a Mengaroni - Oggi show cooking di Elisa Venturi in piazza e musica nella nuova Velostazione. msn.com

INAUGURATA A GAGGIOLA LA MOSTRA MISSIONARIA La mostra sarà aperta fino al 6 gennaio. - facebook.com facebook

Fiorenzuola, inaugurata la mostra dedicata al genio creativo di Aldo Braibanti

Video Fiorenzuola, inaugurata la mostra dedicata al genio creativo di Aldo Braibanti Video Fiorenzuola, inaugurata la mostra dedicata al genio creativo di Aldo Braibanti