Inaugurata la mensa scolastica nel nuovo polo a Villa Chiaviche

È stato inaugurato il nuovo polo scolastico di Villa Chiaviche, integrato da una mensa moderna e sostenibile. Il progetto promuove un impatto ambientale ridotto e spazi più qualificanti, rappresentando un esempio di architettura sostenibile che unisce funzionalità e rispetto per l’ambiente, nel cuore del quartiere.

Impatto ambientale ridotto e maggior qualità degli spazi scolastici. Un modello di architettura sostenibile che ha dato vita al nuovo polo scolastico di Villachiaviche, composto dalla scuola primaria 'Collodi', dalla scuola dell'infanzia e dal nuovo nido. Ora si amplia con la nuova mensa, intervento di 628mila euro, finanziato per 528mila euro dalle risorse Pnrr assegnate al Comune di Cesena. Il nuovo servizio è pienamente operativo da alcune settimane. "Questo intervento – commenta il sindaco Enzo Lattuca – rappresenta un importante passo avanti nel miglioramento dei servizi scolastici del territorio, con l'obiettivo di offrire a studenti, famiglie, insegnanti e operatori scolastici spazi accoglienti, moderni ed energeticamente efficienti, in linea con la visione di una scuola sempre più sostenibile e attenta al benessere della comunità.

