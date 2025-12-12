In un liceo di Roma spunta un' altra lista stupri
Un nuovo episodio di vandalismo e intimidazione si è verificato in un liceo di Roma, il Giosuè Carducci nel quartiere Trieste. Su un muro del bagno maschile è stata scritta una lista con riferimenti a presunti stupri, coinvolgendo due studentesse. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e il clima all’interno della scuola.
È accaduto ancora, a Roma, in un liceo del quartiere Trieste, il Giosuè Carducci. In un bagno maschile al terzo piano è apparsa una scritta fatta col pennarello: lista stupri, con accanto due nomi di studentesse, poi cancellati dagli stessi autori della scritta. A circa un km dal liceo Giulio Cesare dove a fine novembre era apparsa una scritta analoga con accanto i nomi di 10 studentesse. Nella giornata di sciopero, a entrare sono in pochi e quasi nessuno ha voglia di commentare. La denuncia arriva dalla rete degli studenti, che ha fotografato la scritta e ha lanciato l’allarme. Che sia un caso di emulazione, o una minaccia reale, poco cambia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
