In Supercoppa l’Inter giocherà con una maglia speciale | il motivo

L’Inter presenta la maglia speciale per la Supercoppa Italiana 2025, ispirata al progetto ONE RHYTHM. Questa iniziativa simbolizza il dialogo tra culture diverse attraverso il calcio, accompagnando il Club nerazzurro nel percorso verso la competizione. La nuova maglia rappresenta un messaggio di unità e inclusione, riflettendo i valori universali che uniscono il mondo intero.

L’Inter ha svelato ONE RHYTHM, il progetto che accompagnerà il Club nerazzurro nel cammino verso la Supercoppa Italiana 2025 e che racconta, attraverso il calcio, il dialogo continuo tra culture diverse su scala globale. L’idea alla base dell’iniziativa è quella di esaltare l’incontro tra identità culturali differenti, unite da uno stesso linguaggio emotivo: quello dello sport. Il calcio diventa così un mezzo capace di generare connessioni, valori condivisi ed energia collettiva, trasformando tutto in un unico ritmo. In questo scenario l’Inter, da sempre simbolo di internazionalità e apertura, si pone come ponte tra mondi diversi, traducendo emozioni e appartenenza in un messaggio universale. Ilnerazzurro.it

Inter, il comunicato sulle condizioni di Francesco Acerbi prima della Supercoppa Italiana - facebook.com facebook

Inter, quali partite salta Acerbi (tra Supercoppa e Serie A) per infortunio #SkySport #SkySerieA x.com