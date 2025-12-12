In scena i chiaroscuri del matriarcato
L'articolo esplora i contrasti e le sfumature del matriarcato, un tema che si svolge tra i chiaroscuri di una dimensione mentale. In questo spazio, le parole assumono un ruolo centrale, diventando strumenti concreti e vibranti per esprimere esperienze di vita e di vissuto, rivelando la complessità di un universo femminile ricco di sfumature.
Uno spazio della mente. Dove però le parole risuonano forti. Concrete. Pulsanti di vita e di vissuto. Lunghi velluti rossi che calano dall’alto, accompagnando lo sguardo verso una verticalità che profuma di David Lynch. Mentre figure in bianco si muovono inquiete, fantasmi eccentrici a due passi dall’oblio. Questo per dire come spesso si possa fare i conti con la memoria e con la (propria) famiglia. Ma certo incuriosisce la cornice in cui ha deciso di muoversi Caterina Filograno per il suo “Anche in casa si possono provare emozioni forti“, stasera e domani sul prestigioso palco di Triennale. Nuovo lavoro per la drammaturga e attrice pugliese, diplomata alla Scuola del Piccolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
