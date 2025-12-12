In scena al Teatro Tullio Serafin il balletto Il barbiere di Siviglia
Al Teatro Tullio Serafin di Cavarzere torna il balletto con
Al Teatro Tullio Serafin di Cavarzere per “Solo a teatro le domeniche sono spettacolari”, la stagione organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cavarzere in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven e con il sostegno di Adriatic LNG, il prossimo appuntamento. Veneziatoday.itCarmen riscritta al femminile, in scena il 19 dicembre al Teatro Bellocchio di Ferrandina. Una danza potente contro gli stereotipi - facebook.com facebook
TULLIO SERAFIN - ANEDDOTO AIDA ARENA DI VERONA
Video TULLIO SERAFIN - ANEDDOTO AIDA ARENA DI VERONA