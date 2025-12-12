In Italia 251 reti territoriali anti-violenza Varchi | con il governo Meloni i fondi raddoppiati in maniera strutturale

In Italia sono state censite 251 reti territoriali contro la violenza sulle donne, secondo la prima ricerca nazionale dell’Istat. Con il governo Meloni, i fondi destinati a queste reti sono stati raddoppiati in modo strutturale, evidenziando un impegno crescente nella lotta alla violenza di genere e nel sostegno alle vittime.

Sono 251 le reti territoriali contro la violenza sulle donne censite in Italia dall'Istat nella prima ricerca nazionale sul tema. L'indagine, nata dal lavoro di un tavolo congiunto tra l'istituto di statistica, Dipartimento per le Pari Opportunità, Regioni e associazioni, risponde agli obiettivi della Convenzione di Istanbul e della Legge 1192013, mappando per la prima volta gli accordi formali e i modelli di governance delle reti anti-violenza regionali. Il report fotografa un sistema articolato di protezione che vede i Centri Antiviolenza (CAV) come protagonisti: sono coinvolti nell'89,6% dei protocolli attivi (225 su 251).