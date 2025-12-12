In guerra come i nostri nonni | Il delirio bellicista di Rutte è un messaggio per Trump

L'articolo analizza il recente intervento di Mark Rutte, Segretario generale della NATO, che ha evocato il paragone tra la guerra attuale e quella dei nostri nonni, interpretato come un messaggio indirizzato a Trump. Un'analisi che mette in luce il tono bellicista e le implicazioni politiche di un discorso che sembra più una provocazione che una strategia diplomatica.

Se non si trattasse del Segretario generale della Nato, ci sarebbe da ridere pensando a una figura tragicomica come quella di Mark Rutte. E, invece, ogni parola dell’ex “ministro-presidente” dei Paesi Bassi va purtroppo presa seriamente e commentata. Nell’ennesima sparata bellicista, Rutte ha dichiarato che Mosca potrebbe attaccare “un Paese Nato entro i prossimi cinque anni”. “La Russia sta già intensificando la sua campagna segreta contro le nostre società”, ha dichiarato Mark Rutte in un discorso tenuto in Germania. “ Dobbiamo essere preparati a una guerra su scala simile a quella che hanno vissuto i nostri nonni o bisnonni “. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - “In guerra come i nostri nonni”: Il delirio bellicista di Rutte è un messaggio per Trump

Qualcuno ricordi a Mark Rutte che “i nostri nonni” la guerra l’hanno fatta (a differenza di Rutte) e l’hanno anche maledetta. Vai su X

Sulla guerra in Ucraina i cittadini europei la pensano diversamente rispetto ai nostri leader: a differenza loro, non vogliono questo conflitto. E l'unico modo per uscire da questo conflitto è un concreto percorso diplomatico verso la pace. L'Unione europea ha co - facebook.com Vai su Facebook

Festa dei nonni. Senior Italia FederAnziani: “Sarà amara. Tra bollette, guerra e pandemia azzerate due mensilità di pensione” - Appello a tutte le forze politiche perché “trovino le soluzioni per intervenire su questa situazione, arginare il Covid e le conseguenze della pandemia sul Sistema Sanitario e insieme contrastare la ... Si legge su quotidianosanita.it

Il grido di pace dei nonni che hanno conosciuto la guerra - Questa giornata per me rappresenta una ricorrenza importante, è il 2 ottobre, la Festa dei Nonni e non voglio assolutamente che passi inosservata. corriere.it scrive

I 5 FILM PIÙ PROIBITI AL MONDO

Video I 5 FILM PIÙ PROIBITI AL MONDO Video I 5 FILM PIÙ PROIBITI AL MONDO