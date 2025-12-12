In corso lo sciopero nazionale | trasporti sanità e scuole a rischio

Venerdì 12 dicembre 2025 si svolge uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalla Cgil, coinvolgendo trasporti, sanità e scuole. La protesta si concentra contro la manovra di bilancio del governo, mettendo a rischio servizi essenziali in tutto il paese.

Roma, 12 dicembre 2025 – Al via lo sciopero generale di 24 ore, oggi venerdì 12 dicembre, proclamato dalla Cgil contro la manovra di bilancio sul tavolo del governo. Dalla scuola ai treni, da bus e metro agli aerei, dalla sanità alla pubblica amministrazione si prospetta una giornata condizionata dalla protesta. Da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, coinvolti tutti i settori: tanti i cortei previsti nelle diverse città italiane. Con la mobilitazione, la Cgil chiede di aumentare salari e pensioni, fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, contrastare la precarietà, introdurre una riforma fiscale equa e progressiva, dire no al riarmo e investire in sanità e istruzione, oltre che attuare vere politiche industriali e del terziario. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it