In corso lo sciopero nazionale | trasporti sanità e scuole a rischio

Cdn.ilfaroonline.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 12 dicembre 2025 si svolge uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalla Cgil, coinvolgendo trasporti, sanità e scuole. La protesta si concentra contro la manovra di bilancio del governo, mettendo a rischio servizi essenziali in tutto il paese.

Roma, 12 dicembre 2025 – Al via lo  sciopero generale di 24 ore, oggi venerdì 12 dicembre, proclamato dalla Cgil  contro la manovra  di bilancio sul tavolo del governo. Dalla scuola ai treni, da bus e metro agli aerei, dalla sanità alla pubblica amministrazione si prospetta una giornata condizionata dalla protesta. Da Milano a Roma, da Napoli a Palermo,  coinvolti tutti i settori:  tanti i cortei  previsti nelle diverse città italiane. Con la mobilitazione, la Cgil chiede di aumentare salari e pensioni, fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, contrastare la precarietà, introdurre una riforma fiscale equa e progressiva, dire no al riarmo e investire in sanità e istruzione, oltre che attuare vere politiche industriali e del terziario. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

corso sciopero nazionale trasportiSciopero generale mezzi pubblici e trasporti oggi, 12 dicembre 2025/ Milano, ATM Trenord, orari e info - Sciopero generale mezzi pubblici e trasporti oggi, 12 dicembre 2025: diversi disagi previsti nelle prossime ore anche a Milano ... Segnala ilsussidiario.net

corso sciopero nazionale trasportiSciopero generale del 12 dicembre: trasporti e servizi a rischio, tutti i settori coinvolti - Sciopero generale, 12 dicembre, coinvolge settori pubblici e privati per una mobilitazione nazionale di 24 ore. Secondo notizie.it

Trasporto pubblico: oggi sciopero dei mezzi

Video Trasporto pubblico: oggi sciopero dei mezzi