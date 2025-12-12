In città nasce la rete Stop Rearm Europe Rimini coinvolte una dozzina di realtà

A Rimini nasce la rete “Stop Rearm Europe Rimini”, coinvolgendo una dozzina di realtà locali impegnate in iniziative pacifiste e sociali. Tra le organizzazioni aderenti figurano Assopace Palestina, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Verdi - Europa Verde e altre associazioni che promuovono sensibilità e azioni contro il riarmo e per la pace nel contesto europeo.

A Rimini nasce la rete “Stop Rearm Europe Rimini”. Ne fanno parte le seguenti realtà: Assopace Palestina, Rifondazione Comunista Rimini “Valter Vallicelli”, Sinistra Italiana Rimini, Verdi - Europa Verde Rimini, Possibile Rimini, Anpi Provinciale Rimini, Rimini in Comune, Diritti a Sinistra, Pci. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Nasce la fondazione Parma Welcome, per la valorizzazione turistica della città e del territorio. #fondazione #ParmaWelcome #sviluppoturistico #ComuneParma #MicheleGuerra #AlessandroFadda #ProvinciadiParma - facebook.com Vai su Facebook