In Belgio monomarca Stellantis per le Rally6

Nel 2026 in Belgio nascerà un nuovo monomarca Stellantis dedicato alle Rally6, affiancando il già esistente trofeo riservato alle Rally4. Questa iniziativa mira a promuovere la partecipazione e lo sviluppo delle vetture di categoria minore, offrendo ai piloti un'opportunità di crescita e competizione nel panorama rallystico.

La finale della Stellantis Motorsport Rally Cup 2025 in Belgio è da poco archiviata, ma gli organizzatori della serie sono già proiettati verso il futuro. Il lavoro per la stagione 2026 è in pieno fermento